POL-CLP: Lohne - Radfahrerin angefahren, Unfallflucht

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Diebstahl eines Fahrrads Am Montag, 21. März 2022, wurde in der Zeit von 07.45 bis 12.30 Uhr ein verschlossenes, an der BBS-Cloppenburg abgestelltes Mountainbike der Marke Hercules entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Feuer Am Donnerstag, 24. März 2022 um 15.35 Uhr, verursachte ein ...

mehr