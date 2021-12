Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211222 - 1516 Frankfurt-Ostend: Brand in Abrissgebäude

Frankfurt (ots)

(ne)Ein Zimmer im Erdgeschoss eines Gebäudes am Danziger Platz ist gestern Abend gegen 18:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Ein Zeuge hatte die Rauchentwicklung bemerkt und Fensterscheiben zerbersten hören. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte die Flammen in dem Zimmer gelöscht, bevor sich das Feuer auf die angrenzenden Räume ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist eigentlich leerstehend, wird aber von obdachlosen Menschen genutzt. Mutmaßlich war der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer beim Kochen oder durch eine Zigarette ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt dahingehend wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell