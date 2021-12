Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211222 - 1515 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Brand eines Mülleimers

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, gegen 13.00 Uhr, wurde in einer Herrentoilette einer Schule in der Barbarossastraße der Brand eines Mülleimers festgestellt. Auf Grund der Rußbildung und der Hitzeentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Schüler und Lehrkräfte konnten nach Einsatzende ihren Unterricht fortsetzen.

Es ist zumindest von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

