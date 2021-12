Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211221 - 1513 Frankfurt-Sachsenhausen: Polizei sucht Steinewerfer

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben gestern Abend eine Polizeistreife in Sachsenhausen mit Steinen beworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Eine Streife des 8. Polizeireviers befand sich in der Mörfelder Landstraße 212, nachdem Anwohner in diesem Bereich "falsche Telekommunikations-Mitarbeiter" gemeldet hatten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um Beschäftigte handelte, welche ihrer Arbeit nachgegangen sind.

Als die Beamten gegen etwa 17.40 Uhr ihren Streifenwagen verließen, hatten es offenbar zwei Unbekannte auf sie abgesehen, die einen feigen Angriff starteten. Denn schon einen kurzen Moment später schlug unvermittelt ein Stein an einer Scheibe des abgestellten Polizeifahrzeuges ein. Ein weiterer Stein, circa 15 x 6 cm groß, verfehlte einen der Beamten knapp und schlug in dessen unmittelbarer Nähe auf. Die beiden eingesetzten Beamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. An dem Streifenwagen entstand jedoch Sachschaden.

Zwei junge Männer, die eine Zeugin nach der Tat noch weglaufen sah, flüchteten in Richtung Ziegelhüttenweg. Umgehend begaben sich mehrere Streifen in die Fahndung. Im Schutze der Dunkelheit gelang es den Angreifern zu entkommen.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 17 bis 19 Jahre alt, klein, dünne Statur, dunkle Haare, orientalisches Erscheinungsbild. Einer der Täter soll eine dunkle Steppjacke getragen haben.

Ein Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten, wurde eingeleitet. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-10800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell