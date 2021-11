Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kratzer im Lack und Wischer verbogen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in der Hohlestraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier müssen sich zwischen 17.30 und 18.25 Uhr unbekannte Täter an einem geparkten Opel Meriva zu schaffen gemacht und diesen beschädigt haben.

Als die Halterin kurz vor halb 7 zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Frontscheibenwischer verbogen wurde, und entdeckte auch einen langen Kratzer im Lack der Motorhaube. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

