Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Restmüllcontainer brennt

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Dornstadt aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge hatte den brennenden Container in der Daimlerstraße entdeckt und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich in dem Restmüllcontainer wohl auch Spraydosen. Hier dürfte sich wohl eine starke Hitze entwickelt haben und letztendlich entzündet haben. Verletzte gab es nicht.

