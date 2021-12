Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211222 - 1514 Frankfurt-Niederrad: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 10. Polizeireviers haben am gestrigen Dienstag, den 21. Dezember 2021, einen 26-jährigen Mann in Niederrad festgenommen, der im Verdacht steht, gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen zu haben. Einem Passanten fiel gegen 5:45 Uhr in der Haardtwaldstraße der spätere Tatverdächtige auf, als dieser aus einem geparkten Pkw taumelte, an welchem zwei Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen waren. Als sich der offensichtlich alkoholisierte Mann zu Fuß von dem Fahrzeug entfernte, alarmierte der Zeuge die Polizei. Einer Streife des 10. Reviers gelang es in der Folge den mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher, einen 26-jährigen Mann, noch in der Nähe festzunehmen. Für die weiteren Maßnahmen verbrachten ihn die Beamten auf ein Revier. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei dem Tatverdächtigen kein Diebesgut aber eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten Polizeibeamte in der Nähe des aufgebrochenen Pkw noch weitere fünf Fahrzeuge mit frischen Aufbruchsspuren fest, welche möglicherweise dem festgenommenen 26-Jährigen zugerechnet werden können. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Für den 26-jährigen Mann ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

