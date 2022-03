Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Absperrung eines Parkplatzes beschädigt - Wer wars?

Am Donnerstag, wurde gegen 17 Uhr bemerkt, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich bei Rangieren die Absperrung eines Parkplatzes in der Unteren Mauergasse in Bad Mergentheim beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Creglingen: Feuer auf Privatgrundstück

An der Landesstraße 1005 zwischen Münster und Schmerbach brannten am Freitagabend gegen sechs Uhr auf einem Privatgrundstück Baumschnittabfälle auf einer Fläche von circa vier Quadratmetern. Die örtlichen Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers, indem sie es noch rechtzeitig löschte.

Bad Mergentheim: Unzulässiges Tuning einer Enduro-Maschine

Einer Polizeistreife fiel am Freitagabend auf der Bundesstraße 19 zwischen Bad Mergentheim und Stuppach ein 22-jähriger Fahrer eines Enduro-Motorrads auf. Er wollte gerade mit einem Wheelie zu einem Überholmanöver ansetzen, als er den Streifenwagen bemerkte und kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass an seiner Maschine diverse unzulässige Veränderungen vorgenommen wurden. Unter anderem war ein nicht für den Straßenverkehr zugelassener Cross-Auspuff verbaut, die Spiegel und hinteren Blinkleuchten fehlten, die Rad- und Reifenkombination war nicht zulässig und eine Drosselung war entfernt worden. Dadurch erhöhte sich die Leistung des Zweirads auf über 60 Pferdestärken, wofür der 22-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Eingeschlagene Autoscheiben - Zeugen gesucht

Gleich zweimal wurden an Fahrzeugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tauberbischofsheim die Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

In der Gartenstraße in Tauberbischofsheim parkte zwischen Samstag, gegen 23.45 Uhr, und Sonntag, gegen 0.15 Uhr, ein Pkw an der rechten Fahrbahnseite. Ein Nachbar bemerkte, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war und machte die Besitzerin auf den Schaden aufmerksam. Zum Täter gibt es bislang keine Hinweise. Es wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Eine unbekannte Person schlug zwischen Samstag um 14 Uhr und Sonntag gegen elf Uhr eine Scheibe an der Beifahrerseite eines in der Tiefgarage in der Ringstraße geparkten Pkw ein. Sie durchsuchte das Handschuhfach und entwendete einen Schlüsselbund. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und den Tatvorgängen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Diebstahl eines Tisches - Wer hat's gesehen?

Aus dem Außenbereich eines Cafés in der Eichstraße in Tauberbischofsheim wurde in der Nacht zum Sonntag ein Esstisch von einer oder einem Unbekannten entwendet. Die Tat geschah zwischen Samstag, um 18.30 Uhr, und Sonntag, gegen 8.30 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, in Verbindung zu setzten.

Külsheim: Ein Schwerverletzter bei Wildunfall

Ein 17-Jähriger fuhr am Freitagabend gegen 21.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 2880 von Külsheim in Richtung Uissigheim, als ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Reh und schlitterte mit seinem Fahrzeug auf einen angrenzenden Acker. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Unfall nicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

