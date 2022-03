Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mitgliederversammlung der Freiwillige Feuerwehr Celle Hauptwache: Trotz Corona 30% mehr Einsätze und mehr aktive Mitglieder

Celle (ots)

Am Donnerstag, 17.3. fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Celle Hauptwache statt. Coronabedingt leider wieder mit Einschränkungen. In seinem Kurzbericht gab Ortsbrandmeister Bernd Müller einen Rückblick auf das Einsatzgeschehen 2021. Derzeit sind 176 Einsatzkräfte aktiv, darunter 27 Frauen, das sind erfreuliche 5 Einsatzkräfte mehr als im Vorjahr. In der Jugendfeuerwehr sind es 40 Jugendliche und die Altersabteilung hat 69 Mitglieder. Leider gibt es nur 67 Förderer der Feuerwehr. Darunter nur sehr wenige Firmen, diese Zahlen könnten größer sein, so Müller und ruft auf, das Ehrenamt hier stärker zu unterstützen.

Im Jahr 2021 kam es zu 489 Einsätzen (Vorjahr 374), das entspricht einer Zunahme von knapp 30%! Es waren 149 Brände, darunter ein Großfeuer und 219 technische Hilfeleistungen, darunter ein Großeinsatz nach Sturm/Hagel sowie 121 Alarme zu Brandmeldeanlagen und privater Rauchmelder abzuarbeiten. Dazu wurden mehr als 500 Alarmierungen notwendig. Die Bedeutung der Außenwachen Heese/Wietzenbruch mit 105 Alarmierungen und Vorwerk mit 54 Alarmierungen wird damit deutlich sichtbar, sie entlasten die Hauptwache im Herzog Ernst Ring mit immerhin 386 Alarmierungen. Und dies alles ehrenamtlich und rund um die Uhr. Der Ortsbrandmeister dankte allen Einsatzkräften und ihren Partnerinnen und Partnern für diese Leistungen, gerade auch in Zeiten der Pandemie.

Besonderer Dank ging an den scheidenden Stadtbrandmeister Kai Uwe Pöhland und dem neuen Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, der dadurch sein Amt als stellvertretender Ortsbrandmeister zur Verfügung stellte. Als Nachfolger wurde Brandmeister Arndt Peters gewählt. Bernd Müller wünscht viel Erfolg und freut sich auf eine gute und intensive Zusammenarbeit.

Ein besonderes Jubiläum begeht mit 50 Jahren die Einrichtung des Brandmeisters vom Dienst. Seit 1972 versehen die Führungskräfte diesen zusätzlichen Dienst wöchentlich 24 Stunden, 7 Tage. Bisher haben 50 Führungskräfte über 13.000 Einsätze geleistet. Hohe Professionalität und eine schnelle und kompetente Führungsentscheidung retten so Menschenleben, verhindern große Schäden und sichern das Einsatzgeschehen für die Einsatzkräfte. Eine kleine Gedenktafel wird an dieses Jubiläum in der Hauptwache erinnern.

Aufgrund der Neuwahlen des Ortskommandos gab es zahlreiche Beförderungen. Zu Oberfeuerwehrfrauen und -männern wurden Lara Brecht, Jan Biedermann, Max Cichon und Timo Schmidt befördert. Hauptfeuerwehrmann wurden Carsten Harfst und Sascha Hohmann, Löschmeister Hans Uwe Kühn und Rafael Winkelmann, Oberlöschmeister/in Michael Brandes, Beatrice Engel, Christian Friedrich, Jan Pöhland und Sven Sünnemann. Die Beförderung zum Hauptlöschmeister erhielt Steven Mihelic und zum Brandmeister Tobias Luttermann sowie Björn Müller. Für 50 Jahre Zugehörigkeit wurden Peter von Hinten, Georg Heick und Eckart Holzgrefe geehrt.

Vom Kreisbrandmeister Volker Prüsse wurden anschließend besondere Ehrungen ausgesprochen. Das niedersächsische Ehrenzeichen für besondere Verdienste erhielt Harald Gittke, das niedersächsische Ehrenzeichen in Bronze Björn Müller und Patrick Köppe. Das Feuerwehrehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze ging an Arndt Peters und in Gold an Kai-Uwe Pöhland, der sich als Stadtbrandmeister von den Kameradinnen und Kameraden verabschiedete und das Zepter an Uwe Wiechmann übergab.

Text: Bernd Müller (Ortsbrandmeister FF Celle-Hauptwache)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle