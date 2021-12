Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrugsversuche am Telefon

Edenkoben/Maikammer (ots)

Am Vormittag des 04.12.2021 erhielt die Polizei in Edenkoben Kenntnis von zwei Anrufen, in denen sich eine unbekannte Person als Mitarbeiter von Software-Unternehmen ausgab und vermeintliche Computerprobleme mittels Fernwartung über eine spezielle Software beheben wollte. Während in einem Fall die weit verbreitete Masche von dem Geschädigten erkannt und das Telefonat sofort beendet wurde, gelang es dem unbekannten Täter im zweiten Fall, per Fernzugriff die Steuerung des Computers zu übernehmen und den Geschädigten zur Eingabe sensibler Daten auf Internetseiten von Onlinehändlern zu bewegen, die täuschend echt nachgebildet wurden.

Oftmals erhalten Geschädigte auch lediglich eine SMS auf ihr Mobiltelefon, in welcher auf ein Problem mit einem Benutzerkonto oder einer Bestellung hingewiesen wird, weshalb man sich über einen gefälschten Link, welcher zudem oftmals Schadsoftware enthält, durch Eingabe von Zugangsdaten verifizieren soll.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich von der vermeintlichen Seriosität derartiger Anrufer nicht täuschen zu lassen und keine persönlichen Daten preiszugeben, welche oftmals im Anschluss missbräuchlich verwendet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell