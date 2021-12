Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Pizzaautomat erneut aufgebrochen

Steinfeld (ots)

Am Sonntag, den 05.12.2021 gegen 06:40 Uhr brachen unbekannte Täter zum wiederholten Mal einen Pizzaautomaten in der Unteren Hauptstraße in Steinfeld auf und entwendeten das Geld aus den darin befindlichen Geldkassetten. Anhand von Videoaufnahmen handelt es sich bei den Tätern um 2 männliche Personen, einer mit einer Nike-Jacke und einer mit einer Jacke von "The North Face" bekleidet. Neben dem entwendeten Geld aus dem Automaten entstand noch erheblicher Sachschaden durch den Aufbruch.

Wer Angaben zu den beiden Tätern machen kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

