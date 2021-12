Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sieben geparkte Autos beschädigt

Bellheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße eine männliche Person gemeldet welche die Außenspiegel der geparkten Pkw abtreten würde. In unmittelbarer Nähe des Mannes wurde noch eine junge Frau gesichtet. Vor Ort konnten insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der flüchtige Täter entfernte sich Richtung Zeiskamer Straße

