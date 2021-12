Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in der Horststraße (Norma-Markt)

Landau (ots)

Am Samstag, 4.12. gegen 15 Uhr wurde auf dem Norma-Parkplatz ein grauer Hyundai i30 beim Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Der oder die unbekannte TäterIn entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Landau.

