Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, Kodersdorf (ots)

Bereits am Freitag (16. April 2021) wurden zwei Georgier (36, 32) festgestellt, gegen die Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Detmold sowie Bielefeld vorlagen. So wurde gegen den 32-Jährigen vom Amtsgericht Detmold eine Freiheitsstrafe von einem Jahr wegen räuberischen Diebstahls angeordnet. Gegen den 36-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 240,00 Euro wegen Diebstahl verhängt. Die Geldstrafe konnte er nicht begleichen. Beide Männer wurden in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem wurden gegen die zwei Georgier Anzeigen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und Aufenthalt eingeleitet.

Am Samstag (18. April 2021) klickten für einen Deutschen die Handschellen. Der 45-Jährige wurde in Görlitz von der Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera. Dem Haftbefehl lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts Stadtroda zugrunde. Durch die sofortige Zahlung von insgesamt 30,00 Euro konnte der Mann seine Haftstrafe abwenden.

