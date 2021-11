Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch über Dachfenster - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (27.11.2021) in ein Haus an der Straße Neue Weinsteige eingebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise gegen 01.00 Uhr auf das Dach des Bürogebäudes und hebelten dort die Dachfenster auf. Sie durchsuchten die Innenräume, sollen ersten Ermittlungen zufolge allerdings nichts gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

