POL-LG: ++ ABSAGE Advents-/Wohltätigkeitskonzert 2021 des KPR Lüneburg ++ bitte vormerken: musikalischer Hochgenuss des Polizeiorchesters Niedersachen in St. Johannis in 2022 am 07.12.22 ++

Lüneburg

"Schweren Herzens" haben Lüneburger Kriminalpräventionsrat und Polizei vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation beschlossen das diesjährige traditionelle Adventskonzert des Polizeimusikorchester Niedersachen in St. Johannis absagen.

Parallel schauen die Organisatoren von Kriminalpräventionsrat, Polizei und Polizeiorchester jedoch schon nach vorne, so dass Musikliebhaber sich schon Mittwoch, den 07. Dezember 2022, als Termin für 2022 in ihre Kalender eintragen können. ... und dann hoffentlich ohne Abstand und Maske wieder mit "standing ovations".

Bleiben Sie gesund!

