Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrecher nach frischer Tat vorläufig festgenommen - Zusatzsicherung an Fenstern verhindert Einbruch - "wachsamer Nachbar" ++ Radfahrerin stürzt - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.11.2021 ++

Lüneburg

Reppenstedt - Einbrecher nach frischer Tat vorläufig festgenommen - Zusatzsicherung an Fenstern verhindert Einbruch - "wachsamer Nachbar"

Aufgrund der Zusatzsicherung an den Fenstern sowie einem wachsamen Nachbarn scheiterten drei Einbrecher in den späten Abendstunden des 16.11.21 an einem Wohnhaus Am Heidkamp. Parallel konnte die Polizei im Rahmen der sofortigen Fahndung die Täter im Umfeld vorläufig festnehmen. Die drei 49, 17 und 21 Jahre alten Männer aus der Region Hannover hatten gegen 21:30 Uhr versucht in das Wohngebäude einzubrechen, scheiterten jedoch an der Sicherung der Fenster. Im Rahmen der Sofortfahndung im Nahbereich konnten drei sich versteckende Täter in anliegenden Vorgärten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei versuchten sich die Männer, die bereits wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten sind, noch Einbruchswerkzeug zu verstecken. Die weiteren Ermittlungen auch zu anderen Taten dauern an.

Lüneburg - Polizei warnt vor Betrugsmaschen "Falsche Polizeibeamte und Enkeltrick": "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Themen!" ++ Seien Sie misstrauisch ++

!! (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Vor sog. "Falschen Polizeibeamten" & Enkeltrick am Telefon warnt aktuell die Polizei in der Region Lüneburg mit Nachdruck. Betrüger hatten am gestrigen Tag bei mehr als ein halbes Dutzend Personen angerufen und sich als Kriminalbeamte bzw. Angehörige ausgegeben, die nach einem Unglücksfall dingend Geld benötigten. Die Angerufenen reagiert besonnen und alarmierten die richtige Polizei.

Hintergrund:

Die Maschen der Betrüger sind nicht neu, werden jedoch immer wieder aktualisiert. Dabei sind die professionellen Täter im gesamten Norddeutschen Raum aktiv und wechseln fast täglich die Region, um dann in einigen Tagen/Wochen wieder auch in der Region Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ältere Menschen anzurufen.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Radfahrerin stürzt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte E-Bike-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 16.11.21 in der Dörnbergstraße. Die Frau kollidierte gegen 17:30 Uhr mit einer gerade aus einem Bus aussteigenden 16-Jährigen. Durch den Sturz prallte die 56-Jährige mit dem Kopf gegen einen Zaun. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.11.21 auf der Bundesstraße 248 im Bereich Müggenburg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann aus der Region den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Ladendiebe im Baumarkt versuchen zu flüchten

Zwei 28 und 35 Jahre alte Männer konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung nach einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Oldenstädter Straße in den Nachmittagsstunden des 16.11.21 stellen. Die Männer hatten gegen 16:00 Uhr versucht Werkzeuge im Wert von mehr als 300 Euro mitgehen zu lassen, wurden jedoch ertappt.

Uelzen - Einbruch in Keller

In den Kellerraum eines Wohngebäudes in der Gudestraße brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 16.11.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster sowie die Münzgeldfächer mehrerer Waschmaschinen und erbeuteten gegen 12:00 Uhr Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Geldbörse gestohlen

Die Geldbörse inkl. der Personaldokumente einer 84-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 16.11.21 in den Räumlichkeiten eines SB-Marktes in der Lüneburger Straße. Die Seniorin hatte die Börse in einem Korb deponiert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt und rät:

"Seien Sie schlauer als der Klauer! ... und tragen Sie Ihre Wertsachen insbesondere beim Einkauf (möglichst in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen - betrunken unterwegs - verunfallt

Ein stark alkoholisierter 67-Jährigen verunfallte mit seinem Pkw VW in den späten Abendstunden des 16.11.21 auf der Landesstraße 250 im Bereich Westerweyhe. Der VW-Fahrer verlor gegen 23:45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte im Straßengraben. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,7 Promille festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Wrestedt - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.11.21 in der Bahnhofstraße in Höhe des dortigen Kindergartens. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer in dem 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

