Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Katalysatorendiebstähle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.12.2021 - Geesthacht

Am 06. Dezember 2021 kam es zu Katalysatorendiebstählen in Geeshtacht.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten gegen 01:30 Uhr Zeugen verdächtige Geräusche von dem Parkplatz am Sportplatz in der Berliner Straße in Geesthacht. Beamte des Polizeirevieres Geesthacht fuhren umgehend zu dem Parkplatz. Zwei dunkel gekleidete Personen flüchteten vor den Beamten in Richtung Lauenburger Straße und Trift. Einer der beiden Männer war ca. 170- 175 cm groß und trug unter seiner dunklen Jacke einen hellen Kapuzenpullover. Die Fahndung nach den Tätern war erfolglos.

Auf dem Parkplatz stellten die Beamten einen aufgebockten Honda Jazz fest. Es wurde versucht den Katalysator abzuflexen. Hierbei wurden die Täter durch die eintreffenden Beamten gestört. Im Fahrzeug der Täter lag ein bereits abgeflexter Katalysator.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell