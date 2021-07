Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Senior bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (55) hat am Donnerstag (8. Juli, 7:35 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Augustastraße in die Singstraße einen 91 Jahre alten Fahrradfahrer angefahren. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

