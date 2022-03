Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Wer hat den Dino verletzt?

In der Schulgasse in Bad Mergentheim beschädigte am Samstag eine unbekannte Person ein Dinosaurier-Modell. Hierbei wurden sowohl die Krallen, als auch der Schwanz des Modells abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen/Tauberbischofsheim: Zwei Kleinstunfälle mit hohem Sachschaden

Eine 74 Jahre alte Frau beschädigte am Montagnachmittag mit ihrem Nissan Juke beim Ausparken einen ordnungsgemäß in der Dr.-Rudolf-Weber-Straße in Lauda-Königshofen abgestellten Audi A5. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr stellte eine 22-Jährige ihren Suzuki Swift in der St.-Lioba-Straße in Tauberbischofsheim ab. Da der Suzuki nicht ordnungsgemäß gesichert war, rollte er auf einen geparkten Audi Q7 einer 37-jährigen Frau. Hier entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro.

