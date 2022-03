Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: 85-Jährige gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 85-jährige Autofahrerin, nachdem sie am Samstag gegen 13:20 Uhr zunächst mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte und schließlich in einen Unfall verwickelt war. Die Seniorin war Zeugenangaben zufolge mit einem Opel auf der Landesstraße 1100 von Marbach in Richtung Remseck-Aldingen unterwegs und dabei wiederholt auf die linke Fahrbahnseite geraten. Andere Verkehrsteilnehmer hätten stark abbremsen und sogar nach rechts ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Auch in Aldingen fiel die Seniorin weiter durch eine unsichere Fahrweise auf und geriet in der Cannstatter Straße, etwa auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße, erneut auf die Gegenfahrspur. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 85-Jährige hatte den Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand, augenscheinlich nicht bemerkt und fuhr weiter nach Hause. Dort konnte sie von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Da sie aufgrund ihres körperlichen Zustands nicht in der Lage erschien, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Seniorin ebenfalls geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, 07154 1313-0, zu melden.

