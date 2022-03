Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: 17-Jähriger beraubt 18-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag soll ein 18 Jahre alter Mann im Bereich des Bahnhofs Höfingen von einem 17 Jahre alten Tatverdächtigen beraubt worden sein. Der 18-Jährige alarmierte kurz nach 02.00 Uhr die Polizei. Vor Ort schilderte das Opfer den Beamten, dass er auf dem Weg zum Bahngleis gewesen sei, als er von drei Personen verfolgt wurde. Plötzlich habe ihn ein Mann aus der Gruppe an der Jacke gepackt und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert. Als er dies verneinte, durchsuchte der Mann die Taschen seines Opfers und fand den Geldbeutel, in dem sich jedoch kein Bargeld befand. Er gab ihn daraufhin zurück und drohte dem 18-Jährigen nun. Anschließend griff er erneut in eine Tasche des Opfers und entwendete eine E-Zigarette samt Liquid. Das Opfer konnte sich anschließend von den drei Personen entfernen und setzte sich mit der Polizei in Verbindung. Die Beamten konnten den 17-jährigen Tatverdächtigen und einen seiner beiden Begleiter noch am Bahnhof antreffen. Bei dem 17-Jährigen konnte im Zuge einer Durchsuchung die E-Zigarette und das Liquid aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell