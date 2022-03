Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Brand in Schuppen neben Sammelunterkunft für Asylbewerber

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagabend geriet gegen 17.10 Uhr ein neben der Sammelunterkunft in der Marbacher Straße stehender Unterstand aus Holz in Brand. Ursächlich hierfür ist ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten. Der Dachbalken sowie die Fassade der Sammelunterkunft wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Unterkunft blieb für die 10 unverletzten Bewohner allerdings bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 25.000 Euro. Der Stromverteilerkasten, der auch die Lichtzeichenanlage der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim sowie eine angrenzende Firma versorgt, wurde notdürftig repariert. Die Ampelanlage wird jedoch bis zum frühen Montag außer Betrieb bleiben. Eine Notstromversorgung der insgesamt 100 Bewohner des Gesamtkomplexes ist gewährleistet. Vor Ort waren die Feuerwehren Pleidelsheim, Marbach am Neckar, Murr und Markgröningen mit starken Kräften sowie zwei Streifen des Polizeireviers Marbach am Neckar. Ebenfalls kamen der Bürgermeister der Gemeinde Pleidelsheim, Herr Trettner sowie ein Vertreter des Landratsamtes Ludwigsburg zum Brandort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Anfahrt der Feuerwehren musste die Marbacher Straße im Bereich der Unterkunft für die Dauer von circa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu keinen übermäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

