POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend gegen 21:12 Uhr befuhr der 50-jährige Lenker eines Smart die Bahnhofstraße in Richtung Hans-Martin-Schleyer-Straße. Auf Höhe der Altinger Straße setzte der Smart-Lenker vom rechten Fahrstreifen aus zum Wenden an, um anschließend in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Hierbei übersah er die parallel zu ihm, auf dem linken Fahrstreifen fahrende 29-jährige Fahrerin eines ...

