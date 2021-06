Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer hat Insekt im Auge und stürzt

Olpe (ots)

Bereits am Mittwoch kam es in der Nähe von Stade gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall. Ein 73-jähriger Radfahrer befuhr die Straße "Zur Jugendherberge". Nach seinen Angaben musste er aufgrund eines Insektes in seinem Auge bremsen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

