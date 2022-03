Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beim Wenden den Parallelverkehr übersehen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:12 Uhr befuhr der 50-jährige Lenker eines Smart die Bahnhofstraße in Richtung Hans-Martin-Schleyer-Straße. Auf Höhe der Altinger Straße setzte der Smart-Lenker vom rechten Fahrstreifen aus zum Wenden an, um anschließend in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Hierbei übersah er die parallel zu ihm, auf dem linken Fahrstreifen fahrende 29-jährige Fahrerin eines Mini und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

