Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Rutesheim, Landkreis Böblingen: Vier Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro durch Auffahrunfall am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 20.30 Uhr am Stauende auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe des Parkplatzes Höllberg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr hierbei am Stauende ungebremst auf den stehenden Pkw Renault eines 29-Jährigen auf, welcher durch diesen Aufprall auf seinen Vordermann, einen 38-jährigen Daimler-Benz-Fahrer, aufgeschoben wurde. In der weiteren Folge überschlug sich der VW und kam auf der Seite zum Liegen. Der Renault schleuderte nach dem Aufprall und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Endstand. Im VW wurde der 27-jährige Fahrer leicht verletzt. Ebenso erlitten die Insassen im Renault, der 29 Jahre alte Fahrer, dessen 24-jährige Beifahrerin und ein vier Monate altes Baby jeweils leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser zur Erstversorgung. Bei dem Verkehrsunfall entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehren Leonberg und Rutesheim waren an der Unfallstelle eingesetzt, ebenfalls waren der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis kurz nach 22.00 Uhr gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von bis zu drei Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell