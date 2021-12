Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; teils mit Verletzten; Einbrüche; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Container-Aufbruch

Metzingen (RT): B 28 nach Folgeunfall erneut voll gesperrt

Die B 28 in Fahrtrichtung Reutlingen musste am Montagabend nach einem sogenannten Folgeunfall wiederholt voll gesperrt werden. Gegen 21 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem Skoda den linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Metzingen herkommend. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 51-Jähriger seinen Suzuki aufgrund der Absicherungsmaßnahmen eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls (siehe Pressemitteilung vom 6.12.2021 / 23.14 Uhr) abbremste. Der Skoda krachte in der Folge nahezu ungebremst ins Heck des Suzuki. Am Wagen des 56-Jährigen lösten durch die Wucht des Aufpralls sämtliche Airbags aus. Verletzt wurden die beiden Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 10.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht und ergab einen vorläufigen Wert von rund einem Promille. Neben seinem Führerschein musste der 56-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 22.20 Uhr war die B 28 in Richtung Reutlingen voll gesperrt. (mr)

Bad Urach (RT): Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Von Sonntag auf Montag ist in mindestens sechs Gartenhäuser in der Gartenkolonie Ermsstraße eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 20 Uhr, hebelte ein Unbekannter jeweils die Türen zu den Lauben auf und verschaffte sich so Zugang. Der Einbrecher agierte mit brachialer Gewalt und hinterließ zudem eine Spur der Verwüstung. Aus den Gartenhäusern wurden kleinere Gegenstände im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen auf 1.600 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. Besitzer von Gartenhäusern, die einen Einbruch bislang noch nicht angezeigt haben und Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07125/946870 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (ks)

Filderstadt (ES): Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist am Montagvormittag eine Person verletzt worden. Gegen 11.10 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem VW Touran die Hindenburgstraße in Richtung Ortsausgang und wollte die Kreuzung mit der Jakobstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 49 Jahre alter Radler, der auf der abschüssigen Jakobstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Fahrradfahrer stürzte. Er wurde nachfolgend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem VW entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt. (ks)

Aichtal-Aich (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

Zwei Unbekannte sind am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Reute eingebrochen. Gegen 18 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nachbarn, die durch die Geräusche aufmerksam geworden waren, begaben sich in den Garten des Hauses und riefen die Einbrecher an, die sofort die Flucht ergriffen und von den Nachbarn noch bis zur Stuttgarter Straße verfolgt und dann aus den Augen verloren wurden. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise zu den beiden Unbekannten, von denen einer als etwa 185 Zentimeter groß, schlank, mit einem Fünftagebart und dunklen Haaren beschrieben wird. Er war mit einer dunklen Hose, einer kakifarbenen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Der zweite Einbrecher wird mit etwa 175 Zentimetern etwas kleiner beschrieben. Er hatte dunkle Haare, keinen Bart und war dunkel gekleidet. Beide sind derzeitigen Erkenntnissen nach zunächst zu Fuß geflüchtet und möglicherweise in ein unbekanntes Fahrzeug eingestiegen, dass im Bereich der Einmündung der K 1225 / K 1223 abgestellt war. Anschließend könnten sie mit dem Wagen über einen Radweg in Richtung Harthausen weiter geflüchtet sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. Auch wenn im vorliegenden Fall die Sofortfahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern erfolglos verlief, weist die Polizei darauf hin, wie wichtig es ist, bei entsprechenden Wahrnehmungen unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Oft werden verdächtige Personen z.B. in einem Wohngebiet oder am Nachbarhaus beobachtet und angesprochen, ohne dass eine Alarmierung der Polizei erfolgt. Wenn in dem betreffenden Wohngebiet dann tatsächlich eingebrochen wurde, erfahren die Ermittler oft erst am Tag danach, dass die mutmaßlichen Täter beobachtet wurden, von denen dann aber jede Spur fehlt. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen. (cw)

Neuffen (ES): Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Montagabend gegen einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen. Der junge Mann wurde gegen 23.15 Uhr in der Straße Im Zwinger von einer Streifenwagenbesatzung einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem sich zuvor Hinweise auf einen Drogenbesitz des 23-Jährigen ergeben hatten. Gegen die Maßnahmen der Beamten leistete der Mann jedoch derart Widerstand, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und er mit erheblicher Kraftanstrengung zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Einer der Polizeibeamten zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch in der Nacht seinen Dienst abbrechen musste. Die durch den Pfeffersprayeinsatz verursachten Augenreizungen beim 23-Jährigen wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Beim Beschuldigten sowie später auch in seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Polizisten einige Gramm Haschisch. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendliche Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Fußgängerin am Montagnachmittag in Leinfelden angefahren worden ist. Die 15-Jährige überquerte gegen 16.10 Uhr die Max-Lang-Straße von der Unterführung des S-Bahnhofs herkommend. Ihren Angaben nach wurde sie kurz vor dem Erreichen des Gehwegs von einem von rechts aus der dortigen Kurve herkommenden Pkw erfasst. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, war der Verursacher im Anschluss davongefahren. Bei der Polizei wurde erst nachträglich Anzeige erstattet. Da mehrere Personen der Jugendlichen zu Hilfe geeilt waren, werden diese gebeten, sich zu melden. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an den Einmündungen der Schulstraße und der Billinger Allee in die Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Schulstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Reutlinger Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, wodurch es zur Kollision mit einer Mercedes C-Klasse eines 71-Jährigen kam, der von der Billinger Allee herkommend in die Reutlinger Straße einbog und ebenfalls die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen missachtet hatte. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitten zwei Mitfahrer im Mercedes des 21-Jährigen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war zum Glück aber nicht erforderlich. (cw)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Mehrere Container aufgebrochen

In fünf Baustellencontainer in der Peter-Schaufler-Straße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 17.30 Uhr und 6.10 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Container. Mit verschiedenen Elektronikartikeln, Elektrogeräten und Werkzeugen machten sie sich aus dem Staub. Die Höhe des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Schömberg (ZAK): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der Rottweiler Straße in Schömberg ereignet. Ein 30-Jähriger fuhr im beginnenden Feierabendverkehr mit einem Renault Master gegen 15.10 Uhr auf den verkehrsbedingt stehenden Kleinlaster eines 53 Jahre alten Mannes auf. Dieser wurde noch gegen den davorstehenden 2er BMW eines 77-Jährigen geschoben, in dem sich eine 51 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Schaden beträgt rund 18.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist wohl die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Montagvormittag zwischen Vöhringen und Rosenfeld. Gegen zehn Uhr war ein 28-jähriger VW Touran-Lenker auf der Landesstraße von Vöhringen herkommend in Richtung Rosenfeld unterwegs. Dabei war er auf der schneebedeckten Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 57 Jahre alten Frau. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Allerdings war der Wagen der 57-Jährigen so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 15.000 Euro. (mr)

