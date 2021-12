Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Dieb auf Baustelle; Brand in Wohnhaus; Kraftstoff gestohlen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Einbruch in Jugendhaus

In ein Jugendhaus in der Straße Beim Tiergarten ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Wie am Montagmorgen bemerkt wurde, verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und beschädigten dort Inventar. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit nicht fest, auch die Höhe des angerichteten Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Schule in der Spitalstraße. (Siehe Pressemeldung vom 06.12.2021/11.51) (sm)

Kirchheim (ES): Dieb auf Baustelle unterwegs

Auf einer Baustelle in der Otto-Mörike-Straße ist am Wochenende ein Dieb zugange gewesen. In der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, öffnete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss eines Baucontainers und entwendete daraus mehrere Baumaschinen. Gestohlen wurden unter anderem ein Laser-Gerät, ein Rüttelstampfer sowie eine Akku-Säge. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Weilheim (ES): Bei Einbruch Schmuck entwendet

Schmuck hat ein Unbekannter am Montagmorgen beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Georg-Kandenwein-Straße entwendet. Den derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Weilheim zufolge, verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen sieben Uhr und 8.30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte er mehrere Räume nach Stehlenswertem, wobei er auf seine Beute stieß. Ob vom Einbrecher noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. (mr)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Heizungsbrand in Wohnhaus

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein Großaufgebot an Rettungskräften am Montagmorgen in die Espachstraße ausgerückt. Kurz vor sechs Uhr war dort den ersten Erkenntnissen zufolge die Heizung im Untergeschoss des Hauses in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner, die zum Teil noch geschlafen hatten, von Feuerwehr und Polizei aus dem Gebäude gebracht und vom Rettungsdienst, der mit rund zwanzig Rettungskräften angerückt war, untersucht. Glücklicherweise waren alle unverletzt geblieben. Die Heizung, die in Flammen stand, wurde durch die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten vor Ort war, abgelöscht. Der Sachschaden, der sich auf die Heizungsanlage beschränkt, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen des Polizeipostens Balingen-Frommern zur Brandursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschalten. (sm)

Haigerloch-Stetten (ZAK): Kraftstoff gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aus mehreren Baufahrzeugen auf einer Baustelle im Gewann Schopfloch gestohlen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, brachen die Diebe die verschlossenen Tankdeckel an den Fahrzeugen auf und schlauchten den Diesel ab. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell