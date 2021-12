Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Renitente Fahrgäste, Brände, Einbrüche, Fahlschfahrer, Verkehrsunfälle, Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Renitente jugendliche Fahrgäste

Am späten Samstagabend ist es auf dem Zentralen Omnibusbahnhof zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein junges Pärchen bestieg gegen 21.24 Uhr einen Bus der Linie 5. Dabei zeigte der 15-Jährige zuerst seinen Fahrschein vor. Anschließend überreichte er diesen seiner 16-jährigen Begleiterin. Der 61-jährige Busfahrer nahm daraufhin die Fahrkarte an sich. Hierauf kam es zuerst zu einem verbalen Streit, in dessen weiteren Verlauf der 15-Jährige immer angriffslustiger wurde. Er begann gegen die Plexiglasscheibe zu schlagen, die ihn von dem Fahrer trennte. Dann sprang er auf das Armaturenbrett des Busses, von wo aus er auf den 61-Jährigen eintrat und einschlug. Weitere Fahrgäste kamen daraufhin dem Busfahrer zu Hilfe. Die beiden Jugendlichen verließen anschließend den Bus, konnten aber noch auf dem Gelände des Busbahnhofes von der hinzugerufenen Polizei festgenommen werden. Hierbei verhielten sich die beiden Personen dann weiterhin äußerst gereizt. Sie widersetzten sich den polizeilichen Maßnahmen in solch aggressiver Art und Weise, dass sich drei Beamte leichte Verletzungen zuzogen. Das Pärchen wurde anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der Busfahrer zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden.

Metzingen (RT): Einbruch in Geschäftshaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Verkaufsgeschäft in der Küferstraße verschafft. Sie hebelten dazu die Eingangstüre zum Gebäude auf. Im Geschäft nahmen sie mehrere hundert Euro Bargeld an sich. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit wieder unerkannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grafenberg (RT): Betrunken der Polizei die Vorfahrt genommen (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es kurz vor 17.00 Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsgeschehen gekommen. Ein 79-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Skoda von der Schillerstraße nach rechts in die Kohlberger Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Polizeistreife, die in diesem Moment in Richtung Kohlberg unterwegs war. Der Mann gestikulierte noch mit den Händen in Richtung der Streifenwagenbesatzung, setzte dann aber unbeirrt seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf benutzte er die Fahrbahn überwiegend in der Mitte. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge wurden dadurch behindert oder gefährdet. Ein bislang unbekannter Fahrer musste sogar auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Erst das Hupen dieses Fahrers veranlasste den Mann, wieder auf seine Fahrspur zurückzukehren. Auf wiederholte deutliche Anhaltezeichen der nachfolgenden Polizeistreife reagierte er erst kurz vor Kappishäusern. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit deutlich über einem Promille unterwegs war. Er musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und die Polizei zu einer Blutentnahme begleiten. Das Polizeirevier Metzingen sucht nun Zeugen und Geschädigte des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07123/9240 zu melden.

Lenningen (ES): Brand in Garage

Am frühen Sonntag ist es in Brucken zu einem Brand in einer Garage gekommen. Um 03.49 Uhr wurden die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Kirchheimer Straße durch einen Rauchwarnmelder geweckt und entdeckten den Brand in der Garage, die sich im Erdgeschoss befindet. Die Bewohner verständigten daraufhin die Rettungskräfte und verließen selbstständig das Gebäude. Die Feuerwehren Lenningen und Kirchheim, die mit 36 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen ausrückten, konnten den Brand auf den Garagenbereich begrenzen und eine Ausbreitung auf die Wohnräume verhindern. Während den Löscharbeiten musste die B 465 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam dabei zu keinen nennenswerten Behinderungen. Der Rettungsdienst war mit drei Besatzungen vor Ort. Die Bewohner wurden vorsorglich vor Ort untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich niemand Verletzungen zugezogen hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim nach der Brandursache dauern noch an.

Lenningen (ES) Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Schopfloch in ein Vereinsheim mit Gaststätte eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im Untergeschoss in das Gebäude. Hier und auch in der Gaststätte hebelten sie mehrere Türen und Behältnisse auf. Sie erbeuteten geringe Mengen Bargeld sowie Fleisch und andere Lebensmittel. Auch ein großer Topf wurde dabei mitgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Baltmannsweiler (ES): Zu tief in das Glas geschaut und mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Am Sonntag, kurz nach 03.00 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Turmstraße in Richtung Kreisverkehr. Beim Abbiegen im Kreisverkehr nach rechts in die Schorndorfer Straße, prallte die 28-Jährige gegen die Stützmauer von der dortigen Verkehrsinsel. Nach einem kurzen Stillstand bog die BMW-Lenkerin in die Schorndorfer Straße ein und fuhr weiter in Richtung Hohengehren. Nach weiteren 100 Metern kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Fahnenmast, eine kniehohe Mauer und im weiteren Verlauf gegen zwei geparkte Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Die 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. Zudem musste sich die BMW-Lenkerin einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Ostfildern (ES): Nach Streit unter Alkohol mit Pkw gefahren und parkendes Fahrzeug gerammt

Am frühen Sonntag, gegen 00.30 Uhr, verließ ein 28-Jähriger nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin die Wohnung und fuhr mit seinem Pkw Audi A4 rückwärts die Straße "Neue Wiese" entlang. Hierbei touchierte der Fahrer mit seiner Front das Heck eines geparkten Pkw VW-Golf. Im weiteren Verlauf prallte der Audi mit hoher Wucht gegen einen Lichtmast. Glücklicherweise blieb der 28-Jährige hierbei unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. Der Sachschaden am Pkw Audi beläuft sich auf circa 4.000 Euro und an dem geparkten Pkw VW-Golf auf circa 1.000 Euro. Der Schaden am Lichtmast kann noch nicht genau beziffert werden.

Filderstadt (ES): Unbeaufsichtigter Heizstrahler entzündet Gartenlaube

Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, musste die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube in den Ortsteil Bonlanden ausrücken. In der Hauptstraße hatte es sich eine 4-köpfige Gruppe in einer Gartenlaube gemütlich gemacht und einen Heizstrahler an eine Gasflasche angeschlossen. Nachdem sich die Gruppe kurzzeitig aus der Laube entfernt hatte, entzündete sich eine Plane, welche vermutlich vom Wind an den Strahler geweht wurde. Als die Gruppe wieder zurückkehrte stand die Laube bereits in Brand. Ein 76-Jähriger holte noch die Gasflasche aus der brennenden Laube. Hierbei zog sich dieser leichte Verbrennungen an den Händen zu. Der 76-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die Gartenlaube brannte komplett nieder. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber im niederen vierstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz. Die Bonländer Hauptstraße musste während den Löscharbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Dußlingen (TÜ): Falschfahrer auf B 27 (Zeugenaufruf)

Mehrere Notrufe bezüglich eines Falschfahrers auf der B 27 bei Dußlingen sind am Samstagabend gegen 19.45 Uhr beim Polizeipräsidium Reutlingen eingegangen. Demnach befuhr ein silberner Kleinwagen die B 27 zunächst ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Hechingen. Kurz vor dem Dußlinger Tunnel wendete der Fahrer und fuhr dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Tübingen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen konnte den Pkw letztendlich am Sudhaus Tübingen feststellen. Bei der Kontrolle des 62 Jahre alten Fahrzeuglenkers stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei dem 62-Jährigen wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.

Hechingen (ZAK): Stauende übersehen - acht Verletzte

Leicht verletzt worden sind acht Fahrzeuginsassen bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag auf der B 27. Eine 27 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta befuhr die Bundesstraße kurz nach 15.00 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen bemerkte sie den dortigen Rückstau zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen bereits im Stau stehenden VW Touran auf. Der VW wurde daraufhin auf einen Mercedes GLC geschoben, welcher letztlich noch mit einem davorstehenden Audi A3 kollidierte. Neben der Unfallverursacherin wurden die beiden 48 und 16 Jahre alten Insassen des VW, die 27-, 25- und 22-jährigen Insassen des Mercedes und die 55 und 25 Jahre alten Insassen des Audi leicht verletzt. Der Ford Fiesta musste mit einem Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro abgeschleppt werden. Der Mercedes war nach der Kollision ebenfalls nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Am VW und am Audi entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 und 1.000 Euro. Die Reinigung der mit Fahrzeugteilen und Betriebsstoffen verunreinigten Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei Balingen veranlasst. Die B 27 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bisingen (ZAK): Alkoholisiert mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw ist es am Samstagvormittag auf der Hauptstraße in Bisingen gekommen. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Opel Corsa bog gegen 09.45 Uhr von der Klingenbachstraße aus kommend in die Hauptstraße ein. Hierbei kollidierte er auf der Hauptstraße mit einer 31 Jahre alten Lenkerin eines Seat Leon, welche ihm in diesem Moment entgegenkam. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung beim Unfallverursacher starken Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, woraufhin dem 21-Jährigen in einer Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro.

