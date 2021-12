Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitagabend auf der Kreisstraße 6712 in Dettingen an der Erms ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Vogelsangstraße aus Dettingen kommend und wollte an der Kreuzung zur K 6712 nach links in Richtung Metzingen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Metzingen kommenden 58-jährigen Daimler-Fahrers, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 58-Jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Sein 53-jähriger Unfallgegner erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, welche jedoch an der Unfallstelle behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Am Freitagvormittag ist es auf der Ulmer Straße in Esslingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 09.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Filderstadt mit seinem Mercedes Sprinter die Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte. Im weiteren Verlauf wollte er nach rechts auf die Adenauerbrücke abbiegen. Da die dortige Ampel auf Rot schaltete, bremste er sein Fahrzeug ab. Ein hinter ihm fahrender 41-Jähriger konnte seinen VW hinter dem Sprinter zum Stehen bringen. Eine hinter dem VW fahrende 57-Jährige aus Esslingen fuhr trotz einer Vollbremsung mit ihrem Dacia heftig auf den VW auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf die vorhandene Anhängerkupplung des Sprinters geschoben. Durch den Aufprall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Neuhausen a.d.F. (ES): Person bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Zu einem Arbeitsunfall sind die Rettungskräfte am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Mörikestraße alarmiert worden. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Gabelstapler gegen ein Regal, wodurch eine schwere Gitterbox herunterfiel. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Kopfverletzungen wurde der Arbeiter in eine Klinik gebracht.

Rottenburg (TÜ): Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am späten Freitagnachmittag ist es gegen 17.25 Uhr auf der B 28, Höhe Ausfahrt Baisingen, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Range Rover die B 28 von Rottenburg kommend und kam hierbei leicht auf die Gegenfahrspur. Daraufhin kollidierte er mit einem 63-Jährigen, welcher mit seinem Sattelzug der Marke Scania in Richtung Rottenburg unterwegs war. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die B 28 musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, wodurch es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei vor Ort.

Balingen (ZAK): Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ist es am Freitagabend gegen 19.25 Uhr an der Einmündung Balinger Straße / Beethovenstraße gekommen. Ein 32-jähriger VW Tiguan-Fahrer wollte in die Beethovenstraße abbiegen und übersah einen 16-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß wobei sich der Zweiradfahrer verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Bisingen/Balingen (ZAK): Unfallflucht mit anschließendem Fahrzeugwechsel

Von der Unfallstelle geflüchtet ist ein 40-jähriger VW-Fahrer am frühen Samstagmorgen in Bisingen-Steinhofen. Der Touranlenker kam gegen 01.00 Uhr im Finkenweg infolge Trunkenheit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zuerst mit einer Mauer und beim anschließenden Gegenlenken mit einem Holzzaun. Ferner wurde durch die zerstörten Zaunteile ein geparkter Pkw Renault beschädigt. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, jedoch blieb das Kennzeichen des Pkw zurück. Bei der Anfahrt zur Überprüfung der Halteranschrift in Balingen wurde die Streifenbesatzung auf einen Pkw VW mit gleicher Buchstabenkombination im Begegnungsverkehr aufmerksam. Bei der Kontrolle des VW Passat stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Fahrer für den Unfall in Steinhofen verantwortlich war. Er war zwischenzeitlich mit dem verunfallten Touran nach Hause gefahren und war nun mit einem Passat erneut unterwegs. Bei dem 40-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an der Unfallstelle wurde auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell