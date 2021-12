Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Kleinbrand in Wohnhaus; Seniorin betrogen

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Auto überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger, der mit seinem VW Golf am Donnerstagnachmittag auf der K 6708 bei starkem Schneefall und Glätte von der Fahrbahn abgekommen ist. Der junge Fahrer war gegen 17.25 Uhr auf der Kreisstraße von Bleichstetten in Richtung Bad Urach bergabwärts unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte er den Abhang hinunter und durchbrach einen Zaun, bevor sich der Golf im angrenzenden Wiesengrundstück überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 21-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Golf, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.200 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Gegen Verkehrsinsel geprallt

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung L 1201 und L 1150 ereignet hat. Ein 66 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr gegen 17 Uhr die L 1201 von Plochingen herkommend in Richtung Aichwald. Nach der Unterführung der L 1150 kam er, irritiert durch den starken Schneefall auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter auf dem Grünstreifen weiter und knallte nachfolgend gegen die Verkehrsinsel an der Einmündung der L 1150. Dabei wurden nicht nur mehrere Verkehrszeichen beschädigt, sondern auch die Ölwanne des Skoda aufgerissen, was aufwändige Reinigungsarbeiten der Fahrbahn zur Folge hatte. Der Skoda musste in der Folge abgeschleppt werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf dem Zebrastreifen angefahren

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein 15-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag auf dem Fußgängerüberweg in der Echterdinger Straße auf Höhe der dortigen Bank von einem Fahrzeug angefahren worden war. Eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 17.15 Uhr auf der Echterdinger Straße in Fahrtrichtung Musberger Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass der Junge von rechts kommend den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste die Unfallverursacherin den Jugendlichen mit ihrer C-Klasse am Zebrastreifen. Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung in eine Klinik. Am Mercedes entstand durch den Unfall kein Sachschaden. (ks)

Kirchheim (ES): Auf Einbrecher gestoßen (Zeugenaufruf)

Der Bewohner eines Wohnhauses im Benzenhofweg ist am Donnerstagabend in seinen eigenen vier Wänden auf einen Einbrecher gestoßen. Gegen 18.55 Uhr hörte der Kirchheimer ein verdächtiges Geräusch im Gebäude und nahm kurz darauf auch den Schein einer Taschenlampe wahr. Als der Täter, der zuvor über das Aufhebeln der Terrassentür ins Objekt gelangt war, den Bewohner bemerkte, flüchtete er. Er konnte bei der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Benzenhofweg erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0. (mr)

Esslingen (ES): Bei Kollision mit Lkw schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt worden ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 39-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Smart auf der Sirnauer Brücke von Esslingen herkommend unterwegs und wollte nach links auf die Auffahrt zur B 10 nach Göppingen abbiegen. Daraufhin kam es im ampelgeregelten Einmündungsbereich zur Kollision mit dem entgegenkommenden MAN Lkw eines 52 Jahre alten Mannes. Bei dem Zusammenstoß mit dem Laster erlitt die 39-Jährige schwere Verletzungen. Sie musste nach einer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Laster-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Hochdorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Silcherstraße ist am Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und drang dadurch in die Wohnung ein. Dort durchsuchte er mehrere Räume nach möglicher Beute. Wie bislang bekannt ist, wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Aichwald (ES): Verletzten Radfahrer aufgefunden (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Esslinger Straße in Aichschieß ereignet hat. Eine Zeugin meldete sich gegen 19.55 Uhr über Notruf bei der Polizei, nachdem sie im Bereich des Industriegebiets im Straßengraben einen offensichtlich gestürzten Radfahrer aufgefunden hatte. Der 24-Jährige wurde im Anschluss mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Da sich bei ihm Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Zeugen des eigentlichen Unfallgeschehens sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen bittet daher Personen, die hierzu Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Brandmelder und ältere Schwester verhindern Schlimmeres

Dank eines Rauchmelders und einer aufmerksamen älteren Schwester ist ein Brand am Freitagmorgen in der Gollenstraße in Krummenacker relativ glimpflich ausgegangen. Gegen 6.30 Uhr fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Trafo einer Deckenleuchte im Kinderzimmer eines kleinen Jungen Feuer. Dadurch wurde der Rauchmelder ausgelöst, den die ältere Schwester wahrnahm. Sie eilte ihm sofort zu Hilfe und brachte ihn aus dem Zimmer. Der Vater konnte noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr mit einem Feuerlöscher die Flammen ersticken und ein Übergreifen verhindern. Es gab ersten Erkenntnissen nach lediglich einen Sachschaden an der Lampe sowie verrußten Stellen an der Decke des Kinderzimmers. Der Junge wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (ms)

Ostfildern (ES): Seniorin betrogen

Eine über 80 Jahre alte Frau ist in den letzten Tagen das Opfer mehrerer Betrüger geworden. In der Zeit von Dienstagmorgen bis Donnerstagnachmittag bekam die Seniorin mehrere Anrufe verschiedener Personen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie behaupteten gegenüber der Frau, dass Gauner an ihre Bankdaten gekommen und ihr Geld sowie ihr Gold im Schließfach auf der Bank jetzt nicht mehr sicher wären. Im Laufe des Donnerstags übergab die Seniorin daraufhin Bargeld und Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro an die Betrüger. Wenig später flog der Betrug auf und es wurde die Polizei verständigt.

Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (ms)

Mössingen (TÜ): Fußgängerin angefahren

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten, als sie von einem Auto angefahren wurde. Ein 41-Jähriger war um 17.20 Uhr mit einem Honda auf dem Heerweg in Richtung Öschingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Firstwaldstraße übersah er die 55 Jahre alte Fußgängerin, die dort die Straße aus Sicht des Pkw-Lenkers von rechts nach links überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an dem Honda beträgt etwa 2.000 Euro. (ms)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Auf knapp 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung der Salinenstraße in die B 463 bei Stetten entstanden ist. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 6.10 Uhr mit seinem Citroen die Salinenstraße in ortsauswärtiger Richtung und wollte in die Bundesstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort in Richtung Empfingen fahrenden VW Crafter. Dessen 41 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Winterlingen (ZAK): Fahrzeug umgekippt

Ein Fahrzeug ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L 449 auf das Dach gekippt. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot gegen 13.45 Uhr die Landstraße von Winterlingen kommend in Richtung Bitz. Ein Fahrfehler dürfte den Ermittlungen zufolge dazu geführt haben, dass der Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Peugeot so unglücklich gegen die Böschung, dass er umkippte und auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Anschließend wurde der leicht verletzte Unfallverursacher mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Peugeot, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (ks)

