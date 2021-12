Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Autowaschanlage - Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen; Verkehrsunfälle; Brände; Weiterer Einbruch

Reutlingen (ots)

Metzingen/Reutlingen (RT): Einbruch in Autowaschanlage und Münzautomaten aufgebrochen - Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 21-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen unmittelbar nach dem Einbruch in eine Autowaschanlage in der Friedrich-Münzing-Straße in Metzingen festgenommen werden konnte. Gegen 2.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein zunächst Unbekannter beobachtet worden war, der sich am Technikraum der Waschanlage zu schaffen gemacht hatte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte der 21-Jährige noch in dem Technikraum angetroffen und nach kurzer Flucht unmittelbar darauf festgenommen werden. Wie sich herausstellte war an der Waschanlage nicht nur in den Technikraum eingebrochen, sondern auch der Münzgeldautomat aufgebrochen und ausgeplündert worden. Das Diebesgut sowie ein Brecheisen, das der Beschuldigte bei seiner Flucht weggeworfen hatte, konnte sichergestellt werden. Zudem konnten bei ihm Beweismittel aufgefunden werden, die auf weitere Einbrüche in Autowaschanlagen in Reutlingen hindeuteten. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, waren in der Nacht auch in einer Waschanlage in der Ferdinand-Lassalle-Straße und in der Auchtertstraße in Reutlingen jeweils mehrere Münzautomaten aufgebrochen und geleert worden. Dem geständigen Beschuldigten werden zwischenzeitlich mehr als zehn Automatenaufbrüche in Autowaschanlagen in den vergangenen Wochen zur Last gelegt. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Essen auf Herd vergessen

Rauchendes Essen hat am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Eichenstraße geführt. Kurz vor 9.30 Uhr schlug aus einer Wohnung ein Rauchmelder Alarm, nachdem ein Bewohner einen Topf auf dem Herd vergessen und die Wohnung verlassen hatte. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und entdeckte das Essen auf dem eingeschalteten Herd, das zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Augenscheinlich war kein Sachschaden entstanden. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin angefahren? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Bahnhofstraße in Leinfelden ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte ein 60-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Saab rückwärts von einem Stellplatz auf die Zufahrt zum Parkplatzgelände ausparken. In diesem Zusammenhang stürzte eine 85 Jahre alte Frau, die sich hinter dem Pkw aufhalten hatte. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insbesondere sucht das Polizeirevier Filderstadt nach einem Ehepaar, das den Unfall möglicherweise beobachtet hat und anschließend den Saab-Fahrer auf die hinter dem Auto gestürzte Frau aufmerksam gemacht hat. Telefon 0711/7091-3. (cw)

Denkendorf (ES): Essen in Brand geraten

Zum Brand in einem Wohnhaus sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag in die Löcherhaldenstraße ausgerückt. Gegen 13.35 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, nachdem das Essen einer Bewohnerin des Hauses auf dem Herd in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen und lüftete die Wohnung durch. Der Sachschaden, der sich auf Einrichtungsgegenstände der Küche beschränkt, kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Balingen (ZAK): Einbruch in Blumenladen

In ein Blumengeschäft in der Friedrichstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 20.30 Uhr und neun Uhr hebelten Unbekannte eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Mit Wechselgeld aus der Kasse machten sie sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Bäckerei in derselben Nacht. (sm) (Siehe Pressemeldung vom 02.12.2021 / 12.18 Uhr)

Albstadt (ZAK): Frontalkollision

Schwere Verletzungen haben sich zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L442 zugezogen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem VW die Landesstraße aus Tailfingen kommend in Fahrtrichtung Pfeffingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Einem ersten entgegenkommenden Fahrzeuglenker gelang es noch, in den Grünstreifen auszuweichen. Ein nachfolgender 28-Jähriger konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und der VW prallte frontal in seinen Opel. Beide Autofahrer mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden von der Unfallstelle abtransportiert. Während der Unfallaufnahme war die L442 voll gesperrt. In die Ermittlungen, die die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschalten. (sm)

Burladingen-Salmendingen (ZAK): Scheunenbrand

Zum Brand einer Scheune sind die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag in die Kornbühlstraße ausgerückt. Gegen 10.50 Uhr waren den ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise durch Arbeiten im Heizraum Heu und Stroh im darüberliegenden Heustock in Brand geraten. Erste sofort mit einem Gartenschlauch eingeleitete Löschversuche wurden durch die Feuerwehr, die mit insgesamt 33 Feuerwehrleuten angerückt war, fortgesetzt und die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Der an der Scheune entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell