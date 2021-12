Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhäuser

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagabend auf der B 28 zwischen Bad Urach und Dettingen ereignet. Gegen 18.45 Uhr war eine 26-Jährige mit einem Skoda Fabia auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Dabei erkannte sie offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Autos verkehrsbedingt angehalten hatten. Der Skoda krachte in der Folge so heftig ins Heck eines VW Golf, dass dieser noch auf einen Audi Q5 aufgeschoben wurde. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 47 Jahre alte Lenker des VW leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den drei Pkw beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 11.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (mr)

Pliezhausen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Silberbesteck und Schmuck von bislang unbekanntem Wert hat ein Einbrecher in den vergangenen Tagen erbeutet. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstag bis Dienstag, 14 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang zum Inneren des Wohnhauses in der Esslinger Straße. Im Anschluss durchwühlte er das Inventar. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. An der Terrassentür war ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (ms)

Pfronstetten (RT): Sattelzug umgekippt

Ein Sattelzug ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall umgekippt und schwer beschädigt worden. Ein 61-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit dem Lkw auf der B 312 von Pfronstetten herkommend in Richtung Tigerfeld unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang wurde sein Fahrzeug nach einer Rechtskurve beim Durchfahren einer Schneewehe von einer Windböe erfasst. Seinen Angaben nach sei der Fahrer deswegen erschrocken und hätte abgebremst. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Sattelzug, der daraufhin ins Schleudern geriet. Der Lastwagen rutschte anschließend über die Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw prallte gegen eine Betondohle, wurde dadurch ausgehebelt und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt. Zur Bergung des verunglückten Fahrzeugs mussten ein Abschleppkran sowie ein Bagger anrücken. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 100.000 Euro. (ms)

Köngen (ES): Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Kastellstraße hat am Dienstagabend ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Kriminelle brach den derzeitigen Ermittlungen zufolge wohl gegen 18.30 Uhr die Terrassentür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchte im Inneren mehrere Schränke nach möglicher Beute. Ob der Täter etwas mitgehen ließ, steht noch nicht fest. Allerdings richtete er einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro an. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an den Tatort aus. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs und fuhr in diesen ein. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Golf-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision verletzte sich eine 32-jährige Beifahrerin des Golfs leicht. Sie benötigte zunächst keinen Rettungsdienst und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt. (ks)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell