Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Tübingen: Brand einer großen Lagerhalle

Am Dienstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannten Gründen eine größere Lagerhalle im Rittweg in Brand. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Hallendach. Der Feuerschein war weithin sichtbar. In dem Gebäude befanden sich verschiedene Fahrzeuge, Solarpaneelen sowie diverse Arbeitsmaschinen. Durch den Brand wurde das Objekt stark in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Daches wurden vollständig zerstört. Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen, 80 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung und der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung und für benachbarte Gebäude. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell