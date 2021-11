Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 30.11.2021/11.46 Uhr: Auseinandersetzung vor Gaststätte: Korrigierte Örtlichkeit. Bitte verwenden Sie nachstehende Pressemeldung.

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Auseinandersetzung vor Gaststätte (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am späten Montagabend vor einer Gaststätte in der Tannenstraße ereignet hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll es gegen 23.45 Uhr vor dem Gebäude zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einer noch unbekannten, männlichen Person gekommen sein. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der Unbekannte seinen Kontrahenten mit Schlägen traktiert, ihn zu Boden geworfen und anschließend noch mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Erst als eine Passantin eingriff, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Unbekannten, der als etwa 180 cm groß und kräftig beschrieben wird. Er soll mit einem grünen bzw. dunkelgrünen Mantel bekleidet gewesen sein. Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473/9521-0. (cw)

