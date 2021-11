Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwere Verkehrsunfälle, Tödlicher Unfall in Nürtingen, Brand Meßstetten

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Mit Auto überschlagen

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn am Dienstagmorgen auf der K6767 zugezogen. Die 30-Jährige fuhr gegen 9.15 Uhr mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung Erpfingen kommend in Fahrtrichtung Haid. Weil sie den ersten Erkenntnissen zufolge ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte, geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta überschlug sich und kam in einem Acker zum Liegen. Die Fahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ihr Auto, an dem Sachschaden von rund 2.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Münsingen (RT): Lkw von Straße gerutscht und umgekippt

Ein Verletzter und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L230 ereignet hat. Gegen 8.30 befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Lkw die Landesstraße von Böttingen kommend in Richtung Magolsheim. Kurz nach einer Rechtskurve kam er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab und kippte um. Ein 19-Jähriger, der zur selben Zeit mit seinem Mitsubishi auf der L230 in Richtung Böttingen fuhr, wich, um eine Kollision mit dem rutschenden Lkw zu vermeiden, nach rechts in den Straßengraben aus und blieb im Schnee stecken. Der Lkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Bergung des Lkw war die L230 zwischen 10.45 Uhr und 12.15 Uhr an dieser Stelle voll gesperrt. (sm)

Nürtingen (ES): Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall verstorben

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Nürtingen verstorben. Der 76-Jährige befuhr kurz vor zwölf Uhr mit einem Ford Focus die B 297 von Neckarhausen herkommend in Richtung Wendlingen. Kurz nach der Wörthbrücke kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer sowie des Rettungsdienstes und der Versorgung durch eine Notärztin verstarb er kurze Zeit später an der Unfallstelle. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Jungingen (ZAK): Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Eine schwere Beinverletzung hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Jungingen erlitten. Ein 52-Jähriger war gegen 10.10 Uhr mit einem Toyota von der Straße Im Gäßle auf die Hauptstraße nach rechts abgebogen. Hierbei stieß er mit dem 53 Jahre alten Fußgänger zusammen, der in diesem Moment die Straße überquerte. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Gebäudebrand

Der Brand in einem Wohnhaus hat am Dienstagvormittag in der Zeurengasse zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 11.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen eine starke Rauchentwicklung am hinteren Teil des älteren Gebäudes entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das ganze Haus vermeiden. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, könnte ein vergessener Topf auf dem eingeschalteten Herd brandursächlich gewesen sein. Durch die Hitzeentwicklung hatte sich ein Brand entwickelt, der sich bereits über die Zwischendecke bis zur Isolierung der Dachbalken ausgebreitet hatte. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 bis 50.000 Euro beziffern. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Geislingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Leichte Verletzungen hat eine 69-Jährige beim Überschlag mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen der L 415 und der K 7128 erlitten. Die Unfallverursacherin befuhr gegen 6.45 Uhr mit ihrem Fiat Panda die Straße Heubergshalden aus Richtung Steinefurthof kommend. Infolge der nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit geriet ihr Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Im Anschluss kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Fiat zweimal und blieb in Seitenlage liegen. Die Unfallverursacherin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der vorsorglich angeforderte Rettungshubschrauber musste glücklicherweise nicht eingesetzt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fiat wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. (ks)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell