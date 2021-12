Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzte Radfahrerin

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Augenscheinlich leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochmittag in der Wilhelmstraße zugezogen. Die 20-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Verbindungsweg von der Wächterstraße kommend in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Dort angekommen sah sie eine von links heranfahrende Radlerin im Alter von 35-Jahren und bremste daher stark ab. Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die 35-Jährige bremste ebenfalls ab und versuchte, nach links auszuweichen. Hierbei touchierte der Fahrradanhänger der 35-Jährigen offenbar die Gestürzte und kippte um. Glücklicherweise wurde ein im Anhänger sitzender 6-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

