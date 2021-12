Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen

Reutlingen (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 06.12.2021/11.21 und 13.48 Uhr:

Tübingen/Rottenburg (TÜ): Das 15-jährige Mädchen, nach dem die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften seit Montagmorgen gefahndet hatte, ist am Montagnachmittag wohlbehalten bei ihr bekannten Kontaktpersonen in Rottenburg aufgetaucht. Zwischenzeitlich befindet sich die Jugendliche wieder in einer Fachklinik, aus der sie - wie bereits berichtet - morgens, gegen acht Uhr, in Tübingen verschwunden war.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen wird hiermit zurückgenommen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten die Redaktionen, das zu Fahndungszwecken übermittelte Lichtbild der Vermissten aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell