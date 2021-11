Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße kam es heute, um 11.10 Uhr, zu einem Unfall bei dem ein sechsjähriger Junge aus Oer-Erkenschwick leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Horneburger Straße in Richtung Dortmunder Straße. Zu dieser Zeit querte der Sechsjährige die Dortmunder Straße an der Ampel in nördliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte Autofahrer sowie weitere Zeugen hielten an und kümmerten sich um das Kind. Im Anschluss ging der Junge Heim und die übrigen Beteiligten entfernten sich. Im Beisein der Mutter suchte das Kind am Nachmittag die Polizeiwache in Oer-Erkenschwick auf und gab den Unfall dort zu Protokoll.

Die Polizei sucht nun den betroffenen Fahrer, der am Unfall beteiligt war sowie die weitere Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Polizei: 0800 2361 111.

Der Fahrer des flüchtigen Autos wird als über 40-Jähriger mit dunklem Haar (lockig) beschrieben. Der Wagen war weiß/grün. Nähere Hinweise liegen bislang nicht vor.

