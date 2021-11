Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Am Schüttenwall beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Nissan Micra. Der verursachte Schaden beläuft sich etwa auf 2.000 Euro. Hinwiese auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr.

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von ca. 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem grauen Damilerchrysler. Die Beschädigung hinten links verursachte der Unbekannte am Sonntag an der Horneburger Straße, in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Herten

Am Samstag (20 - 22 Uhr) ereignete sich eine Unfallflucht, bei der ein weißer VW Golf beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. Unfallort war die Ewaldstraße (Place d´Arras). Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Marl

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Schillerstraße beschädigte ein Unbekannter einen geparkten silbernen Mercedes und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich am Samstag, zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

