Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verletzter auf Hagenstraße - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Während einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag eine verletzte Person auf der Hagenstrafe. Ein 24-jähriger Marler lag mit einer blutenden Verletzung am Boden. Was dem jungen Mann genau passiert ist und wie es zu der Verletzung kam, muss noch ermittelt werden. Der 24-Jährige selbst war zur Tatzeit offenbar betrunken. Ein mutmaßlicher Zeuge verschwand, bevor die Personalien aufgenommen werden konnten. Nach diesem Mann wird ebenfalls gesucht. Er hatte gegenüber den Beamten geäußert, dass der Verletzte mit einer Flasche geschlagen worden sei. Neben diesem einen Zeugen sucht die Polizei noch weitere Zeugen, die gegen 15.45 Uhr auf der Hagenstraße unterwegs waren und Hinweise zu der Tat selbst oder zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

