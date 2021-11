Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Alleinunfall auf dem Parkplatz - ein leicht Verletzter, fünf beteiligte Autos, hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Holzplatz kam es heute Morgen, gegen 10 Uhr, zu einem Unfall mit fünf beteiligten Autos und einem 82-jährigen Verletzten. Rettungskräften fuhren ihn in ein Krankenhaus. Der Dorstener befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem dortigen Parkplatz (ca. 100m südlich des Kreisverkehrs Am Holzplatz) und fuhr in Richtung Ausfahrt. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er plötzlich nach links von seiner Fahrstrecke ab und kollidierte dabei mit vier geparkten Autos. Der 82-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Drei der betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

