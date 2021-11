Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Marler bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bergstraße verletzte sich am heutigen Morgen (ca. 07.20 Uhr) ein 50-jähriger Fahrradfahrer. Es entstand leichter Sachschaden. Der Fahrradfahrer aus Marl war auf dem östlichen Radweg der Bergstraße in Richtung Marler Stern unterwegs gewesen. Zeitgleich bog eine 19-jährige Autofahrerin aus Marl aus dem Kreisverkehr auf die Zufahrt zum ZOB ab. Ihr kam in diesem Moment ein Bus auf der Zufahrt entgegen. Der Fahrradfahrer querte die Zufahrt nachdem der Bus den Bereich passiert hatte und kollidierte dabei mit dem Auto der 19-Jährigen. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

