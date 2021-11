Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Brand gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Dortmunder Straße hat es am Sonntagabend gebrannt. Drei Müllcontainer und ein Auto wurden dabei zerstört. Ein weiteres Auto wurde beschädigt. Das Feuer war gegen 20.10 Uhr einem Zeugen aufgefallen, woraufhin die Feuerwehr zum Löschen ausrückte. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Auch aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die gegen 20 Uhr im Bereich Dortmunder Straße/Ginsterweg Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Die genaue Schadenshöhe muss noch geklärt werden. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

