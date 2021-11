Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer, um 16.35 Uhr, auf dem Goldammerweg und bog dann nach links auf den Breitenweg ab. Zeitgleich war ein 56-jähriger Rollerfahrer aus Haltern am See auf dem Breitenweg in Richtung Münsterstraße unterwegs. Um einen Unfall mit dem Auto des Unbekannten zu vermeiden, leitete der Zweiradfahrer eine Vollbremsung ein. Dabei geriet er ins Rutschen und stürzte schließlich zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer, der sich nicht um den verunfallten Rollerfahrer kümmerte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, liegen vor. Die Ermittlungen dauern an.

