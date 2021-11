Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

An der Herner Straße brachen unbekannte Täter in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr.

Castrop-Rauxel

In die Werkstatt einer Klinik an der Grutholzallee brachen Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (16.30 Uhr) bis Donnerstag (08.05 Uhr) ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten sämtliches Werkzeug. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Elsterngrund. Die Täter verschafften sich am Donnerstag (15.45 Uhr - 19 Uhr) über die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden ein Laptop, Schuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell