POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Taschendiebstahl und EC-Karten-Betrug

Am 06. August 2021 gegen 11 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täterverdächtiger in einer Netto Filiale in Bottrop die Geldbörse einer Frau. Gegen 13:25 Uhr holte eine weitere unbekannte Tatverdächtige mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte der Geschädigten widerrechtlich Bargeld ab.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/70061

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

