POL-RE: Gladbeck: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Essener Straße/B224 hat es am Donnerstagabend einen Auffahrunfall gegeben. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Marl auf das Auto eines 36-jährigen Autofahrers aus Essen auf. Beide waren in Richtung Essen unterwegs. Der Unfall passierte kurz vor der Kreuzung "Im Gewerbepark". Der 36-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. An beiden Autos entstand größerer Sachschaden, Schätzungen gehen von rund 20.000 Euro aus.

