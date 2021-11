Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In einer Bankfiliale auf der Schneiderstraße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts erbeutet. Auf Videoaufzeichnungen sind drei Tatverdächtige zu erkennnen, die gegen 0.35 Uhr den Vorraum betreten und sich dann an dem Geldautomaten zu schaffen machen. Die Personen waren dunkel/schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der Tat selbst machen können.

Herten

Zwischen Dientagabend und Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in Wohnräume an der Liegnitzer Straße ein. Die Täter nahmen eine Handtasche samt Inhalt mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

Am Mittwoch zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Elsa-Brändström-Straße auf. Die Wohnung befindet sich im dritten Obergeschoss. Die Täter durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen Schmuck und Bargeld mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

